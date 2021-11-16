Познер отметил, что на месте наставника сборной Валерия Карпина не вызывал бы Дзюбу в национальную команду.
"На мой личный взгляд, если даже Артем Дзюба супергениальный футболист, с таким поведением и отношением к сборной своей страны, лично я бы его не взял в сборную России", - сказал Познер.
Напомним, что ранее Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного раунда ЧМ-2022. Форвард отказался от приглашения в сборную, сославшись на то, что не набрал оптимальную форму. Впоследствии Дзюба не был включен в состав национальной команды на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира.
Источник: Матч ТВ
Познер выступил против возвращения Дзюбы в сборную России
Телеведущий и журналист Владимир Познер поделился мнением о возможном возвращении нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: "Зенит"