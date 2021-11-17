Спортивный психолог рассказал об отличиях в поведении Карпина и Черчесова

Гущин отметил, что Карпин своим поведением пытается добиться внешней помощи и поддержки.
"Карпин по стилю коммуникации в стрессовой ситуации - "плакатер". Смысл этого стиля: человек всячески пытается добиться внешней помощи и поддержки. Он даже готов взять на себя ответственность, готов рассказать вам всё в мельчайших деталях о том, что происходило, что чувствовал, какие сомнения испытывал", - сказал Гущин.
Также он заявил, что Карпин избегает конфронтаций, в отличие от Черчесова.
"Всё что угодно, только не конфронтация. Сказать как Черчесов про "золотую молодежь" - он никогда не скажет", - отметил психолог.
Напомним, ранее Карпин допустил, что может покинуть сборную России в ближайшее время. При этом весной команда сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября. Игры пройдут в марте.
Источник: Чемпионат
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Спортивный психолог Вадим Гущин поделился мнением об отличиях между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и бывшим наставником команды Станиславом Черчесовым.
Фото: "Чемпионат"