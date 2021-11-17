По мнению психолога, Карпин своим поведением хотел добиться того, чтобы его попросили остаться в должности главного тренера национальной команды. В таком случае он будет готов продолжить работу со сборной, считает Гущин.
"Слова Карпина о возможном уходе из сборной? На самом деле Карпин хотел сказать: "Я не хочу принимать решение, пусть меня попросят". Своим поведением тренер хотел добиться одной цели - чтобы вся страна умоляла его остаться. А потом он сказал бы: "Ну вы понимаете, я ведь не хотел, но вы же все меня попросили", - заявил Гущин.
Напомним, после поражения от Хорватии (0:1) в заключительном матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 Карпин не исключил, что покинет сборную России в ближайшее время. При этом весной национальная команда выступит в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. Жеребьевка стыковых матчей запланирована на 26 ноября, сами игры пройдут в марте.
Источник: Чемпионат
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Психолог объяснил слова Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России
Спортивный психолог Вадим Гущин поделился мнением о высказывании Валерия Карпина про возможный уход с поста главного тренера сборной России.
Фото: "Чемпионат"