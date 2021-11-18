Ранее Карпин заявил, что разочарован содержанием игры со сборной Хорватии (0:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Национальная команда в марте следующего года сыграет в стыках за путевку на мундиаль. Специалист взял неделю на раздумья о возможном уходе из сборной.
"Я сам был в шкуре тренера. Поэтому желаю Валерию держаться, несмотря ни на что. Желаю ему твердости характера. Он им обладает. Скажу ли что-то игрокам? Ничего говорить им не буду", - цитирует Симоняна "РБ Спорт".
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В этих играх национальная команда пропустила два мяча.
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Симонян обратился к Карпину после его заявления о возможном уходе из сборной России
Первый вице-президент РФС и председатель технического комитета Никита Симонян считает, что Валерий Карпин должен остаться на посту главного тренера сборной России.
Фото: РФС