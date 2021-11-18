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Романцев оценил выступление сборной России в отборе на ЧМ-2022

Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о выступлении сборной России в отборе на чемпионат мира.
Фото: "Чемпионат"
Романцев заявил, что не согласен с теми, кто полагает, что сборная России провалила отборочный цикл.

"Я категорически не согласен с теми, кто считает, что наша команда провалила этот отборочный цикл. Во-первых, он еще не завершен. А во-вторых, еще в самом его начале мало кто думал, что Россия будет бороться в группе за первое место. Ведь тогда она вместе со сборными Хорватии, Словении и Словакии считалась просто одним из претендентов на путевку в Катар", - сказал Романцев.

Напомним, что сборная России заняла второе место в отборочной группе H, пропустив вперед Хорватию. Команда Валерия Карпина сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022, в то время как хорваты гарантировали себе участие в турнире. Жеребьевка стыковых игр пройдет 26 ноября. Сами матчи состоятся в марте 2022 года.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Романцев Сборная России
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