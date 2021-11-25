По информации источника, также в РФС рассматривают варианты с южными городами (Ростов-на-Дону, Волгоград и Краснодар). Первый стыковой матч состоится 24 марта 2022 года - Россия как сеяная команда точно проведет эту игру дома.
Сообщается, что также рассматривается вариант, при котором подготовку перед первым стыком национальная команда России проведет в турецком Белеке.
Соперник сборной России по первому раунду стыковых матчей станет известен завтра, 26 ноября. В числе возможных оппонентов национальной команды - Северная Македония, Турция, Австрия, Польша и Чехия.
Второй стыковой матч, если Россия победит в первом, состоится 29 марта. Хозяин поля финальных встреч за путевку на ЧМ-2022 будет определен отдельной жеребьевкой.
Источник: РБ Спорт
СМИ: первый стыковой матч отбора ЧМ-2022 сборная России может провести в "Лужниках"
Первый стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная России, скорее всего, проведет в "Лужниках".
Фото: РФС