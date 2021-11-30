— Чем быстрее мы избавимся от Рыбуса, тем будет лучше. Человек, который в таком ключе высказывается о нашей сборной, так же относится и к нашим клубам, в том числе и к "Локомотиву", — рассказал Милонов в интервью "СЭ".
Ранее Рыбус заявил о "не слишком высоком уровне сборной России". Напомним, сборная Польши, за которую выступает Рыбус, предстоит сыграть против сборной России в полуфинале стыковых матчей в марте 2022 года.
В настоящее время Рыбус защищает цвета московского "Локомотива".
Рыбус: я смотрел последние матчи сборной России. Их команда не слишком высокого уровня
"Чем быстрее мы избавимся от Рыбуса, тем будет лучше". Милонов — о словах Мацея про сборную России
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал высказывания польского футболиста Мацея Рыбуса.
Фото: РИА Новости