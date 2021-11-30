— А что тут такого? В чем Рыбус не прав? Он все правильно сказал, сборная России не самого высокого уровня. У Польши есть все шансы пройти дальше.
А уровень нашей сборной секрет что ли? Россия сейчас действительно не самая сильная, — рассказал Юран в интервью Metaratings.
Ранее 32-летний защитник сборной Польши и "Локомотива" Мацей Рыбус заявил, что "уровень сборной России — не слишком высокий". Польше и России предстоит сыграть в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года. Победившая команда встретится с Швецией или Чехией в финальном матче.
Стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года состоятся в марте.
Рыбус: я смотрел последние матчи сборной России. Их команда не слишком высокого уровня
"Чем быстрее мы избавимся от Рыбуса, тем будет лучше". Милонов — о словах Мацея про сборную России
Юран — о словах Рыбуса: он все правильно сказал, сборная России не самого высокого уровня
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран высказался о словах защитника "Локомотива" Мацея Рыбуса про сборную России.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"