"В сборную должны приезжать сильнейшие. И если тренерский штаб видит, что какой-то игрок сильнее других, то, конечно, он должен быть в сборной. Кто бы это ни был - Дзюба или любой другой", - сказал Шунин.
Напомним, Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи, но отказался от приглашения в команду, сославшись на то, что пребывает не в лучшей форме. Затем тренерский штаб сборной не вызвал Артема на ноябрьские матчи.
Отметим, что 24 марта сборная России встретится с Польшей в полуфинале стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. Победитель этого противостояния сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.
Источник: Спорт-Экспресс
Шунин рассказал, что ему нужно сделать для возвращения в сборную России
Шунин высказался о возможном возвращении Дзюбы в сборную России
Вратарь "Динамо" Антон Шунин ответил на вопрос, способен ли форвард "Зенита" Артем Дзюба помочь сборной России.
Фото: РИА Новости