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Карпин хочет получить десять дней подготовки перед матчем сборной России с Польшей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о желании получить десять дней для подготовки национальной команды перед стыковым матчем ЧМ-2022 с Польшей.
Фото: РФС
"Мы играем с Польшей 24 марта, очень хотелось бы собраться 14 марта и иметь полноценные десять дней для подготовки, но все будет зависеть от РПЛ - перенесут ли тур", - сказал Карпин.

Напомним, сборная России финишировала на 2-м месте в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 и сыграет в стыковых матчах за путевку на мундиаль в Катар. По предварительному расписанию матчи 22-го тура РПЛ намечены на 20 марта 2022 года.

Матч с Польшей пройдет 24 марта 2022 года в "Лужниках". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. В случае победы сборная России в финальном стыковом матче встретится с победителем пары Швеция - Чехия, эта игра пройдет 29 марта в "Лужниках".

Источник: Афиша Daily


Теги: Карпин Сборная России
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