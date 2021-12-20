- Немножко смешно и глупо. Как определить критерий, как играл футболист: хорошо или плохо? Будет создаваться какой-то комитет, который будет говорить, кто хорошо играет, а кто плохо? Не забывайте, что, смотря футбол в телевизоре, все хорошо разбираются, а на футбольном поле это всё по-другому происходит. Конечно, немножко абсурдное предложение, я думаю, многие сейчас пошумят, посмеются, - передает слова Мостового News.ru.
Ранее стало известно, что депутат Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия" Султан Хамзаев выступил с инициативой штрафовать игроков сборной России за плохую игру и жалобы болельщиков.
Сборная России по итогам основной части квалификационного турнира к Чемпионату мира-2022 в Катаре заняла второе место в отборочной группе, опередив Словакию, Словению, Кипр и Мальту, но уступив первую строчку Хорватии. В марте 2022 года наша национальная команда продолжит борьбу за попадание на ЧМ в стыковых матчах: в полуфинале соперником сборной России станет Польша, победитель этой пары встретится с победителем матча Швеция - Чехия.
Мостовой - о предложении штрафовать игроков сборной России: немножко смешно и глупо
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предложении депутатов Госдумы штрафовать игроков национальной команды за плохую игру.
Фото: РИА Новости