Дзюба заявил, что готов выступать за сборную, но хочет избежать "подковерных игр".
"Не против сделать шаг [навстречу], но не хочу, чтобы это против меня всё вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную - без всяких подковерных игр. Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает", - сказал Дзюба.
Напомним, что Дзюба был внесен в расширенный список игроков сборной России для подготовки к октябрьским матчам отбора на чемпионат мира. Впоследствии он отказался от приглашения в команду, сославшись на то, что пребывает не в лучшей форме. Затем тренерский штаб сборной не стал приглашать Артема на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
Источник: Матч ТВ
Дзюба - о возможном примирении с Карпиным: не против сделать шаг навстречу, но не хочу быть крайним
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что готов помириться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ради выступлений за национальную команду.
Фото: РФС