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Шавло: судя по тому, как играет Дзюба, он нужен сборной

Экс-футболист сборной СССР Сергей Шавло поделился мнением о готовности нападающего "Зенита" Артема Дзюбы вернуться в сборную России.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, сегодня в интервью 33-летний форвард выразил готовность пойти на примирение с наставником национальной команды Валерием Карпиным ради игры за сборную.

"Судя по тому, как играет Дзюба, он нужен сборной. Как футболист и игрок раздевалки, он способен мотивировать партнеров по команде. Другое дело, как это воспримут игроки, которые остались в сборной. Там ведь еще полно многих других новых ребят. Решение примет главный тренер. Именно он отвечает за спортивный результат, - приводит слова Шавло РБ Спорт.

Напомним, Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, но отказался от приглашения, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не вызывался на игры национальной команды в сентябре и ноябре.

Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В текущем сезоне 33-летний футболист провел 24 матча, в которых забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба провел 232 матча и забил 105 мячей.

Дзюба - о возможном примирении с Карпиным: не против сделать шаг навстречу, но не хочу быть крайним


Теги: Дзюба Зенит Сборная России
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