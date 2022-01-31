О назначении Михневича на пост главного тренера сборной Польши было объявлено в понедельник, 31 января. Ранее этот специалист являлся наставником "Легии", которая выступала в одной группе со "Спартаком" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Михневич покинул варшавский клуб в октябре минувшего года. Кроме того, он тренировал молодежную сборную Польши и встречался с россиянами в отборе на чемпионат Европы-2021.
Ковалевски в своем комментарии отметил, что опыт игры против российских команд поможет Михневичу при подготовке сборной Польши к стыковым матчам отбора на ЧМ-2022.
"У него есть опыт матчей против российских команд - со "Спартаком" и молодежной сборной России. Он знает российский чемпионат, это позволяет ему иметь много информации. Так что это плюс. Считаю, фаворит в паре - сборная России, но шансы на выход в финал - 50 на 50. Преимущество на вашей стороне за счет домашнего матча", - заявил Ковалевски.
Отметим, что сборные России и Польши встретятся в полуфинале стыковых матчей отбора на ЧМ-2022. Игра пройдет 24 марта в "Лужниках". Победитель этой пары сыграет в финале с победителем противостояния Швеция - Чехия.
Источник: Матч ТВ
Официально: Чеслав Михневич - новый главный тренер сборной Польши
Ковалевски прокомментировал назначение Михневича на пост главного тренера сборной Польши
Бывший вратарь "Спартака" и сборной Польши Войцех Ковалевски прокомментировал назначение Чеслава Михневича на пост главного тренера польской национальной команды.
Фото: "Спартак"