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Черчесов сообщил, что готов помочь сборной России советом при подготовке к матчу с Польшей

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов заявил о готовности помочь тренерскому штабу сборной России в подготовке к матчу против национальной команды Польши.
Фото: РФС
Черчесова спросили, поможет ли он, если нынешний тренерский штаб сборной России попросит его дать совет по игре против команды Польши.

"Мы сборной помогаем. Тренер может быть один, второй, третий, но сборная одна. И здесь никаких проблем не будет", - сказал Черчесов.

Напомним, что сегодня, 31 января, было объявлено о назначении Чеслава Михневича на пост главного тренера сборной Польши. Черчесов противостоял этому специалисту в рамках чемпионата Польши, когда возглавлял варшавскую "Легию". В 2016-2021 годах Черчесов тренировал сборную России. Его преемником в должности главного тренера национальной команды стал Валерий Карпин.

Отметим, что сборные России и Польши встретятся в полуфинале стыковых матчей за попадание на ЧМ-2022. Игра пройдет 24 марта в "Лужниках".

Источник: Матч ТВ


Теги: Черчесов Сборная России Сборная Польши
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