В январе Карпин провел в Дубае встречу с игроками "Спартака", которых рассчитывает видеть в сборной России. По словам Соболева, тренер не вызвал его на это собрание.
"Был ли я на встрече с Карпиным? Я с ним не общался. Задевает ли, что он не видит меня в качестве кандидата в сборную? Нет. Буду забивать, отдавать передачи, хорошо играть - буду в сборной. Надо выполнять свою работу нападающего, вот и все", - сказал Соболев.
Отметим, что сборная России в марте сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. 24 марта в полуфинале команда Карпина встретится со сборной Польши. Победитель этого противостояния 29 марта сыграет в финале с победителем из пары Швеция - Чехия.
Источник: Спорт-Экспресс
Карпин не вызвал Соболева на встречу с игроками сборной из "Спартака"
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал его на встречу с кандидатами в национальную команду.
Фото: "СЭ"