Вайсс высоко оценил игровые способности Дзюбы и заявил, что Артему еще рано думать о завершении выступлений в сборной России.
"Дзюба - крутой нападающий, который может решить исход любого матча. Без разницы, начинает ли он в стартовом составе или выходит на замену, он помогает команде. Вспомните чемпионат мира в России, когда турнир начал Федор Смолов, а потом Артем стал звездой. Думаю, он еще не в том возрасте, в котором уже не нужно думать о сборной", - заявил Вайсс.
Напомним, что после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России Дзюба не провел за национальную команду ни одного матча. В марте россияне сыграют с Польшей в полуфинале стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. Встреча пройдет 24 марта на "ВТБ Арене".
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Дзюба принял участие в 17 матчах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.
Источник: Матч ТВ
Вайсс: Дзюба - крутой нападающий, способный решить исход любого матча
Бывший наставник сборной Словакии Владимир Вайсс, ныне тренирующий "Слован", поделился мнением о форварде "Зенита" Артеме Дзюбе.
Фото: "Зенит"