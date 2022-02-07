Джикия отметил, что доволен тем, какой соперник достался сборной России. Также защитник пошутил на тему противостояния с форвардом сборной Польши Робертом Левандовским.
"Я доволен жребием для сборной России, могло быть хуже. Как сдержать Левандовского? Перед Бельгией спрашивали, как сдержать Лукаку, теперь про Роберта. Будет матч России и Польши, мы же не один на один выйдем играть. Если бы я и Левандовски играли один на один, то на матч я бы не приехал", - заявил Джикия.
Отметим, что сборные России и Польши встретятся в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира. Игра пройдет 24 марта. Изначально ее планировали провести в "Лужниках", но впоследствии перенесли на "ВТБ Арену". Победитель этого противостояния встретится в финале с командой, которая окажется сильнее в паре Швеция - Чехия.
Источник: Чемпионат
Джикия: если бы я и Левандовски играли один на один, я бы не приехал на матч
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия высказался о предстоящем матче с командой Польши в отборе на ЧМ-2022.
Фото: "Чемпионат"