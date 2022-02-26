- Это просто-напросто шантаж и провокация. Польская сторона с позиции давления пытается повлиять на решение ФИФА, но такого не будет. Уверен, Инфантино не пойдет у них на поводу: есть регламент, его обязаны соблюдать. В любом случае "мы не хотим играть" - это никакая не причина для отмены матча. Не хотите играть - получайте "баранку", техническое поражение. Будут бойкотировать матч - получат 0:3 и поедут домой. Это правило. Такие случаи в мировой истории уже были, и, уверен, ФИФА не допустит игнорирования регламента, - передает слова Колоскова Sport24.
Напомним, что сегодня руководитель Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в своем официальном твиттере заявил, что сборная Польши приняла решение отказаться от участия в матче со сборной России в рамках стыкового полуфинала за выход на Чемпионат мира-2022. Встреча должна была пройти в Москве 24 марта, пресс-служба ФИФА не озвучивала никаких решений по поводу изменений в планах ее проведения. Ранее официальные ресурсы УЕФА объявили о переносе всех матчей под своей эгидой с территорий России и Украины на нейтральные поля.
Польша отказывается играть стыковой матч ЧМ-2022 против сборной России
Левандовски поддержал решение Польши об отказе от стыкового матча со сборной России
Колосков - об отказе Польши от стыков: это шантаж и провокация. Не хотите играть - получайте техническое поражение
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение Польского футбольного союза отказаться от полуфинального стыкового матча за выход на ЧМ-2022 против сборной России.
Фото: ТАСС