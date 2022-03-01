В CAS разъяснили процесс подачи апелляции на санкции к российскому футболу

РФС сможет подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд только после вынесения окончательного решения по данным вопросам.

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После отстранения команд их соперники автоматически пробились в следующую стадию.



Также был перенесен финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.



После оглашения этих решений (РФС) сообщила, что допускает возможность оспорить их в суде.



"Апелляция в Спортивный арбитражный суд может быть подана только после того, как будут исчерпаны внутренние процедуры и средства правовой защиты, а также после того, как будет вынесено окончательное решение", - цитирует Накануне УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Ранее московский " Спартак ", который попал в 1/8 финала Лиги Европы, должен был играть с "РБ Лейпцигом". Домашний матч красно-белых обязали провести на нейтральном поле, как и сборную России, которая участвовала в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года. Под вопросом также участие национальной команды в Лиге наций, где соперниками россиян являются Албания, Израиль и Исландия, и отборочном турнире Евро-2024, жеребьевка которого пройдет в октябре этого года.После отстранения команд их соперники автоматически пробились в следующую стадию.Также был перенесен финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.После оглашения этих решений (РФС) сообщила, что допускает возможность оспорить их в суде."Апелляция в Спортивный арбитражный суд может быть подана только после того, как будут исчерпаны внутренние процедуры и средства правовой защиты, а также после того, как будет вынесено окончательное решение", - цитирует ТАСС пресс-службу CAS.