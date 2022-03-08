— Любое заявление любой организации, в том числе ФИФА, должно быть легитимно. У меня есть сомнения, что заявление ФИФА имеет легитимный характер, — приводит слова Свищева Sport24.
Напомним, вчера, 8 марта, ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года. Соперник команды Валерия Карпина в лице сборной Польши автоматически вышел в финал турнира.
Тренер сборной Чехии заявил, что команда уже анализирует игру Польши
Свищев: у меня есть сомнения, что заявление ФИФА имеет легитимный характер
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение ФИФА.
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