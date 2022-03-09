— В условиях, в которых сейчас живет мир и Россия, данное решение будет вызывать разные точки зрения. А правильное это решение или неправильное? Похоже, очевидно, что сборной России в Катаре в ноябре не будет, — приводит слова Воробьева Sport24.
Ранее в ФИФА сообщили, что сборная России не будет участвовать в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года. Соперник команды Валерия Карпина в лице сборной Польши автоматически прошёл в финал мини-турнира.
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Воробьев: похоже, очевидно, что сборной России в Катаре в ноябре не будет
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить сборную России от международных турниров.
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