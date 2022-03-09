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Кавазашвили: я понимаю, на ФИФА давят лидеры европейских стран. Ну пускай тогда они сами снимаются

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал решение ФИФА автоматически отправить сборную Польши в финал стыковых матчей к ЧМ-2022.
Фото: Getty Images
— Это с ума сойти можно, ни в какие рамки. Что такое получается? Я понимаю, на них давят лидеры европейских стран. Ну пускай тогда они сами снимаются, — цитирует Кавазашвили Sport24.

Ранее сборная России по футболу была отстранена от участия в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Сборная Польши автоматически пробилась в финал турнира.

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Теги: Кавазашвили ФИФА Сборная России Сборная Польши
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