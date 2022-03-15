Сегодня, 15 марта, пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила состав на мартовский учебно-тренировочный сбор. Вне заявки оказался Артем Дзюба. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил, что форвард попросил не вызывать его на ближайший сбор из-за ситуации на Украине, где у Дзюбы живет много родственников.
"Если Карпин выбирал между Дзюбой и Сергеевым по спортивному принципу, то на мой взгляд Дзюба более качественный игрок. Видимо, это уже что-то личное. При Карпине Дзюба в сборной уже не будет играть. Можно найти любые причины", - цитирует Созина РБ Спорт.
В числе 27 футболистов на сбор вызваны три нападающих - Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев ("Зенит") и Федор Смолов ("Динамо"). Осенью 2021 года форвард "Зенита" Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России, сославшись на плохую физическую форму.
Карпин: Дзюба попросил не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине
Селихов, Заика, Сарвели и Зиньковский - в составе сборной России на мартовский тренировочный сбор
Созин выразил уверенность в том, что Дзюба не будет играть в сборной России при Карпине
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал отсутствие нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в составе сборной России на мартовские сборы.
Фото: ФК "Зенит"