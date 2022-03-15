— О вызове в сборную узнал только от вас. Мы только что вернулись из Казани, телефон был выключен. Конечно, рад, что я вызван в сборную, — приводит слова Осипенко "РБ Спорт".
Сегодня, 15 марта, был оглашен список футболистов, которые с 21 по 27 марта будут находиться в расположении сборной России. Подопечные Валерия Карпина проведут сборы в Москве, во время которых сыграют один товарищеский матч.
27-летний Осипенко в 21 матче нынешнего сезона забил один гол.
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Осипенко: не знал о вызове в сборную России. Рад этому
Защитник сборной России и "Ростова" Максим Осипенко прокомментировал вызов в национальную команду.
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