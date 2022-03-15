— Мы горды вызовом Заики в сборную России. Это еще раз показывает и доказывает отношение Кирилла к делу.
За то время, что мы вместе работаем, не помню ни одного дня, чтобы Кирилл был с плохим настроением на тренировке, несмотря на болезни и непросто перенесенный ковид, — приводит слова Федотова Sport24.
29-летний защитник "Сочи" Кирилл Заика был впервые вызван в сборную России по футболу, которой с 21 по 27 марта предстоит провести тренировочный сбор в Москве.
Заика выступает за сочинскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник в 24 матчах во всех турнирах отдал две голевые передачи. Соглашение защитника с "Сочи" истекает в конце текущего сезона. Рыночная стоимость Заики оценивается в 1,5 миллиона евро.
В "Сочи" прокомментировали вызов Заики в сборную России
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал вызов защитника команды Кирилла Заики в сборную России.
Фото: Getty Images