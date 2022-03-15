— Я бы добавил в состав сборной нападающих Агаларова и Тюкавина, они не помешали бы, — приводит слова Кавазашвили Metaratings.
Напомним, оба футболиста были вызваны в состав молодёжной сборной России.
19-летний Тюкавин в нынешнем сезоне за "Динамо" принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 13 голевых передач.
21-летний Агаларов в 22 матчах за "Уфу" забил 13 голов и отдал одну голевую передачу. Гамид является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.
Кавазашвили: я бы добавил в состав сборной России Агаларова и Тюкавина
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили считает, что нападающие Гамид Агаларов и Константин Тюкавин должны быть вызваны в сборную России.
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