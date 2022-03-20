Сегодня о вызове Тюкавина в состав национальной команды в своем телеграм-канале написал журналист Илья Казаков.
"Вызвали и вызвали. Вчера Антон Заболотный не сыграл за ЦСКА против "Рубина", наверное, получил какую-то травму. Валерий Карпин смотрел состав до последнего дня и принял такое решение.
Я рад, Костя заслужил вызов в сборную России. В последних играх он забивал, поэтому и получил приглашение в сборную", - приводит слова Сафонова Metaratings.
Сборная России с 21 по 27 марта проведет учебно-тренировочный сбор в Москве. Напомним, национальная команда была отстранена ФИФА и УЕФА от международных турниров. Россия должна была в марте сыграть в мини-турнире за путевку на чемпионат мира-2022, 24 марта в Москве в полуфинале подопечные Карпина должны были сыграть с Польшей.
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин в текущем сезоне провел 25 матчей, в которых забил 7 голов и стал автором 4 результативных передач.
Агент Тюкавина прокомментировал информацию о вызове игрока в сборную России
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, прокомментировал информацию о вызове игрока в сборную России.
Фото: РПЛ