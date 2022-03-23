"Подадим заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Когда подадим заявку? Ну, это у исполнительного органа надо уточнять", - заявил Анохин.
Отметим, что УЕФА ранее объявил о том, что крайним сроком подтверждения интереса к организации Евро-2028 или Евро-2032 является 23 марта 2022 года.
Ранее СМИ сообщали, что совместную заявку на проведение Евро-2028 подадут Великобритания и Ирландия. А количество команд на Евро-2028 может быть увеличено с 24 до 32.
28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.
Напомним, в 2018 году в России прошел чемпионат мира по футболу, а летом прошлого года в Санкт-Петербурге прошли матчи Евро-2020.
Источник: Матч ТВ
Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов
Член исполкома РФС Сергей Анохин заявил, что Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 году.
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