"Задача на этом сборе - вспомнить требования, которые были. Желательно каждый день знать об этом. Когда здесь футболисты собирались в ноябре, они все знают. Желательно иногда встречаться. По заключительному дню еще думаем. Хотелось бы, чтобы ближайший резерв для первой сборной был рядом и понимал требования главной сборной", - сказал Карпин.
Также Карпин не исключил, что его команда проведет товарищеский матч с молодежной сборной России.
Напомним, с 21 по 27 марта сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Москве.
Россияне попали в стыковые матчи отбора ЧМ-2022, по итогам жеребьевки наша сборная оказалась в пути B, где соперником по полуфиналу стала сборная Польши. Игра должна была пройти 24 марта в Москве на "ВТБ Арене", но из-за санкций ФИФА российская национальная команда была исключена из отборочного турнира, Польша автоматически вышла в финал. Там поляки на своем поле встретятся с победителем пары Швеция - Чехия.
Источник: пресс-служба сборной России
Карпин рассказал о задачах сборной России на мартовском сборе
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задачах национальной команды на мартовском учебно-тренировочном сборе.
Фото: РФС