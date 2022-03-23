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Карпин: на следующий сбор Дзюба готов приехать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее наставник национальной команды Валерий Карпин заявил, что Дзюба попросил не вызывать его по семейным обстоятельствам из-за непростой ситуации на Украине, где у Артема проживает много родственников. Позже сам Дзюба заявил, что его просьба связана исключительно с семейными обстоятельствами, но никак не с политическими моментами.

"Правда ли то, что объяснение по Дзюбе это только прикрытие, а на самом мы договорились, что его в сборной больше не будет? Вы сейчас правда это? Я в шоке. Вы что, совсем с ума сошли? По семейным обстоятельствам Дзюба попросил себя не вызывать. На следующий сбор он готов приехать, играть в сборной. Обстоятельства могут быть разными", - сказал Карпин.

Напомним, Дзюба последний раз попадал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи в прошлом году, но отказался от вызова, объяснив свое решение слабым функциональным состоянием. После этого Валерий Карпин больше не вызывал форварда в сборную.

Нападающий Артем Дзюба в текущем сезоне провел 31 матч во всех турнирах за "Зенит". На счету 33-летнего россиянина 12 забитых мячей и 10 голевых передач.

Источник: пресс-служба сборной России


Теги: Карпин Дзюба Сборная России Зенит
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