— Во-первых, это большая польза и честь быть вызванным в сборную России. Во-вторых, Валерий Карпин наигрывает определенные тактические схемы, а это немаловажно, ведь санкции не вечно будут продолжаться, — приводит слова Колоскова ТАСС.
С 21 по 27 марта сборная России под руководством Валерия Карпина и молодёжная сборная России во главе с Михаилом Галактионовым проводили учебно-тренировочный сбор в Новогорске. В последний день сборов команды провели товарищеский матч, который закончился победой взрослой команды с минимальным счётом 1:0.
Колосков — о сборах: большая польза и честь быть вызванным в сборную России
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о проведенных сборах национальной сборной России.
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