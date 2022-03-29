СМИ назвали причину отсутствия Дюкова на предстоящем конгрессе ФИФА

Появилась информация о причине, по которой президент РФС Александр Дюков не будет присутствовать на конгрессе ФИФА, который пройдет 31 марта в Катаре.

Фото: РИА Новости