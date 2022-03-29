- Александр Дюков не примет участия в заседании конгресса ФИФА в связи с крайне загруженным рабочим графиком, включающим как вопросы, связанные с деятельностью компании "Газпром нефть", так и с футбольной повесткой. При этом он находится в оперативной коммуникации с делегацией РФС на конгрессе и с коллегами из ФИФА, - передает "РБ Спорт" слова своего источника, близкого к ситуации.
Ранее появилась информация, что российская делегация примет участие в 72-м конгрессе ФИФА, который состоится 31 марта в столице Катара Дохе, но возглавит ее не президент Российского футбольного союза Александр Дюков, а генеральный секретарь Александр Алаев. По данным СМИ, на конгрессе в том числе будет поставлен вопрос о приостановке членства РФС в ФИФА или же о полном исключении из международной футбольной ассоциации.
РФС примет участие в конгрессе ФИФА 31 марта, делегацию возглавит Алаев
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СМИ назвали причину отсутствия Дюкова на предстоящем конгрессе ФИФА
Появилась информация о причине, по которой президент РФС Александр Дюков не будет присутствовать на конгрессе ФИФА, который пройдет 31 марта в Катаре.
Фото: РИА Новости