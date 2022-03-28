Заседание конгресса пройдет в четверг, 31 марта в Дохе. Днем ранее пройдет Совет ФИФА.
По информации Матч ТВ, в ФИФА решают, стоит ли приостановить членство РФС или исключить Россию из организации.
Отмечается, что УЕФА и КОНМЕБОЛ поддержат вариант с исключением России. РФС является членом УЕФА с 1954 года. Президент ФИФА Джанни Инфантино, а также Азиатская и Африканская конфедерации футбола склоняются к приостановке членства РФС.
Разница между двумя наказаниями - в значительно более сложном процессе восстановления, если федерация будет исключена. Запрет на международные матчи и трансферы будет иметь силу в обоих случаях.
Также сообщается, что на данный момент никто из представителей РФС на конгресс ФИФА не аккредитован.
В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных соревнований под своей эгидой. РФС оспорил эти решения в Спортивном арбитражном суде, но CAS оставил бан от организаций в силе, а также отказал в переносе стыкового матча России с Польшей в отборе к ЧМ-2022.
Сборная России провела на прошлой неделе учебно-тренировочный сбор в Москве, в рамках которого состоялся тренировочный матч с молодежкой.
Экс-гендир оргкомитета ЧМ-2018 Сорокин: не вижу оснований для лишения или приостановления членства РФС в ФИФА
СМИ: УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают за исключение России из ФИФА, Азия и Африка - за приостановку членства
Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит вопрос о статусе Российского футбольного союза (РФС) на ближайшем заседании конгресса.
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