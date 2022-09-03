Сборная России с высокой вероятностью проведет в сентябре товарищеский матч со сборной Киргизии, сообщают СМИ.
По данным источника, эта игра может состояться в конце месяца и, вероятно, пройдет в Бишкеке. В последней декаде сентября у команды Валерия Карпина запланирован учебно-тренировочный сбор, в конце которого и может пройти выездная встреча с командой Киргизии.
Эта игра, в случае ее проведения, станет первой для нашей национальной сборной с ноября 2021 года, когда сборная России проиграла на выезде Хорватии со счетом 0:1. В феврале 2022 года российские сборные и клубы были отстранены ФИФА и УЕФА от международных матчей по политическим причинам.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: сборная России может сыграть матч с Киргизией
По данным источника, в сентябре сборная России может провести товарищескую встречу с национальной командой Киргизии.
Фото: AFP