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Карпин назвал двух похожих на него по спортивной злости игроков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о похожем на него по духу игроке сборной России.
Фото: РПЛ
- Кто самый по-спортивному злой футболист в сборной, который одновременно похож на меня? Глебов и Баринов, - приводит слова Карпина "Чемпионат".

23-летний опорный полузащитник Данил Глебов выступает за "Ростов", в котором в возрасте 21 года стал капитаном команды, главным тренером желто-синих на правах совмещения работает наставник сборной России Валерий Карпин. В текущем сезоне на счету Глебова 4 гола и 3 результативных паса в 21 матче во всех турнирах. 26-летний опорный полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в 19 матчах сезона за свой клуб.

Опорный хавбек "Ростова" Глебов забил 3 гола в 4 последних матчах


Сборная России Глебов Баринов Карпин
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