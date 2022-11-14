- Кто самый по-спортивному злой футболист в сборной, который одновременно похож на меня? Глебов и Баринов, - приводит слова Карпина "Чемпионат".
23-летний опорный полузащитник Данил Глебов выступает за "Ростов", в котором в возрасте 21 года стал капитаном команды, главным тренером желто-синих на правах совмещения работает наставник сборной России Валерий Карпин. В текущем сезоне на счету Глебова 4 гола и 3 результативных паса в 21 матче во всех турнирах. 26-летний опорный полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в 19 матчах сезона за свой клуб.
Опорный хавбек "Ростова" Глебов забил 3 гола в 4 последних матчах
Карпин назвал двух похожих на него по спортивной злости игроков сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о похожем на него по духу игроке сборной России.
Фото: РПЛ