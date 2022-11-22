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Непомнящий: если России представится возможность перейти в Азию, ее нужно использовать - там футбол на серьезном уровне

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Экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий высказался о желательности перехода РФС в футбольную конфедерацию Азии.
Фото: РИА Новости
- Когда не из чего выбирать и есть такой шанс, то нужно его использовать. С другой стороны, азиатский футбол - и клубный, и сборные вроде Японии, Южной Кореи, Австралии и даже стран Ближнего Востока - на серьезном уровне. Для России подобный переход точно не стал бы комфортной прогулкой. Всё было бы непросто, учитывая нынешнее состоянии сборной России. Но если возможность перейти в Азию представится, то ее нужно использовать, - передает слова Непомнящего Metaratings.ru.

В феврале 2022 года руководства УЕФА и ФИФА по политическим причинам приняли решение отстранить первую сборную России, а также все остальные российские сборные и клубы, от международных соревнований под своей эгидой. В результате этого клубы Российской премьер-лиги не смогли принять участие в плей-офф еврокубков сезона-2021/2022 и в розыгрыше еврокубков сезона-2022/2023, а сборная России пропустила стыковые матчи за выход на ЧМ-2022, очередной розыгрыш Лиги наций и жеребьевку отборочного турнира Чемпионата Европы-2024.


Сборная России АФК УЕФА Непомнящий
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