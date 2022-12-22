"Чемпионат": УЕФА выступает против выхода России из своего состава, это станет большим репутационным ударом

По данным СМИ, руководство УЕФА выступает против варианта с возможным выходом РФС из состава организации с последующим переходом в АФК.
- УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнет снова интегрироваться в европейский. Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации, - приводит слова своего знакомого с ситуацией источника "Чемпионат
".
Сегодня, 23 декабря, состоится заседание Исполкома Российского футбольного союза, одним из пунктов повестки которого станет обсуждение вопроса о возможном выходе из состава УЕФА и переходе в АФК - Азиатскую футбольную конфедерацию. Руководство УЕФА в конце февраля 2022 года приняло неспортивное решение об отстранении всех российский клубов и сборных от международных соревнований под своей эгидой, вызванное политическими причинами. В мае 2022 года это отстранение было продлено на весь сезон-2022/2023, а в октябре 2022 года сборная России
не была допущена к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024, что автоматически влечет за собой пропуск и самого Чемпионата Европы.