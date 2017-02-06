Болельщики дортмундской "Боруссии" устроили беспорядки перед матчем с "Лейпцигом"

Перед началом матча 19-го тура чемпионата Германии между дортмундской "Боруссией" и "РБ Лейпциг" (1:0) произошли столкновения фанатов, сообщает Deutsche Welle.От 350 до 400 фанатов дортмундской команды пытались остановить автобус с футболистами гостей. Полиция пресекла действия болельщиков, после чего те переключили свое внимание на поклонников "РБ Лейпциг", которые направлялись на стадион. Фанаты "Боруссии" напали на гостевых болельщиков, в том числе на женщин и детей, забрасывая их бутылками и камнями.Количество пострадавших болельщиков "Лейпцига" точно неизвестно, их не меньше десяти. Среди них — четыре сотрудника правоохранительных органов и полицейская собака. Полиция арестовала 28 фанатов "Боруссии".