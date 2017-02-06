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Дмитрий Селюк: победить на Кубке Африке должна была сборная Буркина-Фасо
Известный агент Дмитрий Селюк, работающий с африканским рынком, рассказал о победе сборной Камеруна на Кубке Африканский наций и выявил интересную тенденцию для клубов РФПЛ.
"Считаю, что победить на Кубке Африке должна была Буркина-Фасо. Они играли лучше и не проиграли ни одного матча, а поражение от Египта по пенальти — просто несчастье. До этого они же обыграли сильную Гану. Португальский тренер Буркина-Фасо Паулу Дуарти произвел очень хорошее впечатление, он построил очень хорошую команду, достойную победы на турнире. Но сложилось так, что выиграли камерунцы. Их можно лишь поздравить. Когда за Камерун играл Самуэль Это`О и его окружение, сборная ничего не могла добиться, а сейчас без знаковых фигур камерунцы выиграли Кубок Африки. Выиграли молодой командой, и еще раз доказали то, о чем я всегда говорил. Вот клубы РФПЛ собирают пенсионеров, которые нигде и никому не нужны — как Луиса Адриано или Джефферсона Фарфана. Или Ведрану Чорлуке летом дали контракт на четыре года. Это прекраснейший защитник, но зачем ему давать такой контракт в 31 год — у него вся мотивационная составляющая пропадает. Или взять "Монако". Почему они лидируют в чемпионате Франции? Потому что там играют одни молодые", — цитирует агента "Спорт День за Днем".
"Считаю, что победить на Кубке Африке должна была Буркина-Фасо. Они играли лучше и не проиграли ни одного матча, а поражение от Египта по пенальти — просто несчастье. До этого они же обыграли сильную Гану. Португальский тренер Буркина-Фасо Паулу Дуарти произвел очень хорошее впечатление, он построил очень хорошую команду, достойную победы на турнире. Но сложилось так, что выиграли камерунцы. Их можно лишь поздравить. Когда за Камерун играл Самуэль Это`О и его окружение, сборная ничего не могла добиться, а сейчас без знаковых фигур камерунцы выиграли Кубок Африки. Выиграли молодой командой, и еще раз доказали то, о чем я всегда говорил. Вот клубы РФПЛ собирают пенсионеров, которые нигде и никому не нужны — как Луиса Адриано или Джефферсона Фарфана. Или Ведрану Чорлуке летом дали контракт на четыре года. Это прекраснейший защитник, но зачем ему давать такой контракт в 31 год — у него вся мотивационная составляющая пропадает. Или взять "Монако". Почему они лидируют в чемпионате Франции? Потому что там играют одни молодые", — цитирует агента "Спорт День за Днем".
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