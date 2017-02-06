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19:14
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (32)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (32)
ФИФА расширила отстранение на три года генсека FFTL Сарменто до мирового уровня
Международная федерация футбола (ФИФА) расширила трехлетнее отстранение генерального секретаря Федерации футбола Восточного Тимора (FFTL) Амандио де Араужо Сарменто до мирового уровня.
Сарменто был признан виновным в использовании поддельных документов относительно игроков, которые принимали участие в матчах, хотя не имели на это права, сообщает официальный сайт ФИФА.
Ранее решение о трехлетнем отстранении спортивного чиновника было принято дисциплинарным комитетом Азиатской конфедерации футбола (АФК).
"Газета.ру"
Сарменто был признан виновным в использовании поддельных документов относительно игроков, которые принимали участие в матчах, хотя не имели на это права, сообщает официальный сайт ФИФА.
Ранее решение о трехлетнем отстранении спортивного чиновника было принято дисциплинарным комитетом Азиатской конфедерации футбола (АФК).
"Газета.ру"
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