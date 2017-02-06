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Мауро Икарди и Перишич дисквалифицированы на два матча чемпионата Италии

Футболисты "Интера" Мауро Икарди и Иван Перишич решением спортивного суда Италии дисквалифицированы на два матча Серии А, сообщает Corriere dello Sport.

Оба игрока наказаны в связи с неспортивным поведением во время матча 23-го тура чемпионата против "Ювентуса" (1:0). Хорват и аргентинец пропустят встречи с "Эмполи" (12 февраля) и "Болоньей" (19 февраля).

Главный судья матча Никола Риццоли внес в протокол матча запись том, что Перишич во время матча в Турине неоднократно оскорблял представителей бригады арбитров (в конце встречи он получил красную карточку), а Икарди после финального свистка пнул мяч в сторону Риццоли. "Интер" сообщил, что намерен ознакомиться с судейским протоколом и решить, подавать ли апелляцию на решение спортивного суда.

"Газета.ру"
Теги: Икарди Интер
Вчера, 22:59
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