Мауро Икарди и Перишич дисквалифицированы на два матча чемпионата Италии

Футболисты "Интера" Мауро Икарди и Иван Перишич решением спортивного суда Италии дисквалифицированы на два матча Серии А, сообщает Corriere dello Sport.Оба игрока наказаны в связи с неспортивным поведением во время матча 23-го тура чемпионата против "Ювентуса" (1:0). Хорват и аргентинец пропустят встречи с "Эмполи" (12 февраля) и "Болоньей" (19 февраля).Главный судья матча Никола Риццоли внес в протокол матча запись том, что Перишич во время матча в Турине неоднократно оскорблял представителей бригады арбитров (в конце встречи он получил красную карточку), а Икарди после финального свистка пнул мяч в сторону Риццоли. "Интер" сообщил, что намерен ознакомиться с судейским протоколом и решить, подавать ли апелляцию на решение спортивного суда.