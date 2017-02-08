"Рома" побила собственный рекорд 1930-го года

"Рома", обыграв на своем поле "Фиорентину" со счетом 4:0, одержала 14 победу подряд в матчах чемпионата Италии. Римляне побили клубный рекорд 1930 года, когда команда выиграла 13 матчей.Победная серия "Ромы" началась в апреле 2016 года. За это время команда обыграла "Торино", "Наполи", "Удинезе", "Сампдорию", "Кротоне", "Интер", "Палермо", "Болонью", "Пескару", "Милан", "Кальяри", "Фиорентину", а также дважды "Кьево".