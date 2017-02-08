Диего Симеоне: из-за судей в Лиге чемпионов у нас больше шансов на победу, чем в Испании

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне раскритиковал судей после ответного матча полуфинала Кубка Испании с "Барселоной" (1:1).В составе столичной команды во втором тайме был удален полузащитник Янник-Феррейра Карраско. Правда, арбитр удалил и хавбека каталонцев Серхи Роберто на 57-й минуте, а также нападающего Луиса Суареса на 90-й."Мне понятно, что в Лиге чемпионов у нас больше шансов на победу, чем в Испании. Арбитры могут ошибаться. Нормально, когда дисквалифицируют игрока, если он ошибается. И не знаю, поступают ли так же с судьями. Однако это нормальные явления в футболе, и на этот раз пришлось пострадать нам", - заявил тренер.