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Ройстон Дренте завершил карьеру в 29 лет
Голландский полузащитник Ройстон Дренте объявил о завершении карьеры, сообщает Voetbal International.
29-летний футболист решил стать рэпером. Он выбрал себе псевдоним Roya2Faces. "Я ушёл из футбола. Я сделал свой выбор", – заявил Дренте.
В своей карьере голландец выступал за такие клубы, как "Фейеноорд", "Реал" Мадрид, "Эркулес", "Эвертон", "Алания", "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей", "Кайсери Эрджиесспор" и "Бани Яс". На счету Дренте один матч за сборную Голландии.
29-летний футболист решил стать рэпером. Он выбрал себе псевдоним Roya2Faces. "Я ушёл из футбола. Я сделал свой выбор", – заявил Дренте.
В своей карьере голландец выступал за такие клубы, как "Фейеноорд", "Реал" Мадрид, "Эркулес", "Эвертон", "Алания", "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей", "Кайсери Эрджиесспор" и "Бани Яс". На счету Дренте один матч за сборную Голландии.
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