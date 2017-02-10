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Источник: FA скрывала информацию об употреблении наркотиков футболистами АПЛ

Футбольная ассоциация Англии скрывала информацию об употреблении запрещенных веществ 13 игроками, утверждает Daily Mail.

В период с сезона-2012/13 по сезон-2015/16 положительные пробы на наркотики сдали 13 футболистов. Среди употребляемых ими веществ были кокаин и экстази, игроки употребляли вещества в неигровые дни.

FA действовала так же, как и в недавней истории с форвардом "Стока" Сайдо Берахино: тайно дисквалифицировала игроков, полагая, что неразглашение информации поможет их реабилитации.

Известна информация только о двух футболистах, которые попадались на употреблении наркотиков: полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Джози Бакстер (дважды) и голкипер "Росс Каунти" Аарон Маккэри.

В сезоне-15/16 было обнаружено 3 положительных пробы, в сезоне-14/15 – шесть, в сезоне-13/14 – 3, и в сезоне-12/13 – одна.

Sports.ru
Сегодня, 13:55
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