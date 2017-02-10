"Тулуза" представила новый логотип и форму

Французский футбольный клуб "Тулуза" представил новый логотип и форму. Данный ход был приурочен к 80-летию команды, сообщает официальный сайт клуба.Футболисты "Тулузы" предстанут перед болельщиками в новом комплекте формы в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции с "Марселем", который состоится 8 апреля.После 24 туров команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице Лиги 1.