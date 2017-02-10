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Игорь Черевченко: я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти "Балтику" от вылета из ФНЛ (2)
Игорь Черевченко: я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти "Балтику" от вылета из ФНЛ (2)
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Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (9)
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (9)
"Тулуза" представила новый логотип и форму
Французский футбольный клуб "Тулуза" представил новый логотип и форму. Данный ход был приурочен к 80-летию команды, сообщает официальный сайт клуба.
Футболисты "Тулузы" предстанут перед болельщиками в новом комплекте формы в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции с "Марселем", который состоится 8 апреля.
После 24 туров команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице Лиги 1.
"Газета.ру"
Футболисты "Тулузы" предстанут перед болельщиками в новом комплекте формы в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции с "Марселем", который состоится 8 апреля.
После 24 туров команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице Лиги 1.
"Газета.ру"
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