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"Тулуза" представила новый логотип и форму

Французский футбольный клуб "Тулуза" представил новый логотип и форму. Данный ход был приурочен к 80-летию команды, сообщает официальный сайт клуба.

Футболисты "Тулузы" предстанут перед болельщиками в новом комплекте формы в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции с "Марселем", который состоится 8 апреля.

После 24 туров команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице Лиги 1.

"Газета.ру"
Теги: Тулуза
Сегодня, 23:04
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Классный логотип, не правда ли ?
Может быть, цветовая гамма несколько вызывающа, но в целом видна рука маститого дизайнера.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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