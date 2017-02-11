Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Луис Энрике: о силе "Алавеса" говорит то, что они победили нас в первом круге

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике заявил, что не стоит недооценивать "Алавес" в предстоящем матче 22-го тура чемпионата Испании.

"О силе "Алавеса" свидетельствует то, что они победили нас в первом круге. Эта команда сейчас демонстрирует отличную игру.

Поэтому нам нужно будет показать свою лучшую игру, чтобы завоевать три очка. Более трудной задачи для нас не может быть", — приводит слова Луиса Энрике Marca.

"Газета.ру"
Теги: Энрике Алавес Барселона
Сегодня, 09:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.