Луис Энрике: о силе "Алавеса" говорит то, что они победили нас в первом круге

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике заявил, что не стоит недооценивать "Алавес" в предстоящем матче 22-го тура чемпионата Испании."О силе "Алавеса" свидетельствует то, что они победили нас в первом круге. Эта команда сейчас демонстрирует отличную игру.Поэтому нам нужно будет показать свою лучшую игру, чтобы завоевать три очка. Более трудной задачи для нас не может быть", — приводит слова Луиса Энрике Marca.