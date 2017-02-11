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Андреа Барцальи из-за травмы бедра может не сыграть с "Порту"

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи из-за травмы бедра может пропустить лигочемпионский матч с "Порту".

20 дней отдыха потребуется защитнику для восстановления, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Это означает, что участие Барцальи в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту" находится под вопросом.

В сезоне-2016/17 чемпионата Италии на счету итальянца 15 матчей за "Ювентус".
Теги: Ювентус Порту
Сегодня, 13:43
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