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Андреа Барцальи из-за травмы бедра может не сыграть с "Порту"
Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи из-за травмы бедра может пропустить лигочемпионский матч с "Порту".
20 дней отдыха потребуется защитнику для восстановления, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Это означает, что участие Барцальи в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту" находится под вопросом.
В сезоне-2016/17 чемпионата Италии на счету итальянца 15 матчей за "Ювентус".
20 дней отдыха потребуется защитнику для восстановления, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Это означает, что участие Барцальи в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту" находится под вопросом.
В сезоне-2016/17 чемпионата Италии на счету итальянца 15 матчей за "Ювентус".
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