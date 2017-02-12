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Брошенный с трибуны предмет попал в голову Модрича во время празднования гола Иско

Полузащитнику "Реала" Луке Модричу в середине второго тайма выездного матча чемпионата Испании с "Осасуной" (3:1) с трибуны в голову прилетел предмет, сообщает Marca.

Неприятный момент произошел на 62-й минуте, когда Иско забил победный гол и игроки гостей стали его праздновать у углового флага.

Сразу после инцидента диктор по стадиону призвал болельщиков уважать соперников и судью.

Теги: Модрич Иско Реал Осасуна
Сегодня, 11:14
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